Данілов оприлюднив «12 кроків деокупації Криму»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 2 квітня оприлюднив у фейсбуці допис під назвою «12 кроків деокупації Криму».

У ньому він розповів, як Київ буде повертати окупований півострів.

У своєму плані Данілов перелічив:

майбутню появу в Криму пам’ятника «російський військовий корабель йде на ***»

кримінальне переслідування за колабораціонізм і державну зраду, люстрації в Криму

позбавлення пенсій російських державних службовців у Криму, які не підлягають кримінальному переслідуванню

видачу Росією чи її правонаступницею Україні підозрюваних у держзраді громадян України, а також російських громадян, підозрюваних у воєнних злочинах

кримінальне переслідуванні російських пропагандистів

виселення з Криму російських громадян, які приїхали туди після окупації 2014 року

визнання нечинним російського законодавства в Криму, ухваленого після лютого 2014 року

демонтаж Керченського мосту

залучення засуджених проросійських громадян до суспільних робіт із відновлення України

створення документальної бази фактів злочинів Росії проти українських громадян, відновлення в правах українських і кримськотатарських активістів

негайне звільнення всіх громадян України, яких Росія переслідує з політичних мотивів із 2014 року з компенсаціями завданої моральної шкоди

перейменування Севастополя з тимчасовою назвою «Об’єкт № 6»

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що наступ Збройних сил України на Крим стане підставою для застосування Росією ядерної зброї.

На це в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України заявили, що окупований Крим треба деокупувати, повернувши туди «законну українську владу».

Читайте також: ГУР: окупаційна влада почала евакуацію з Криму

Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявляв, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року.

Водночас 20 січня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що «з воєнного погляду цього року буде дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією території України».