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Жителю окупованого Криму дали 10 років за невдалу спробу підпалу військкомату

Судовий молоток, фото ілюстративне

Суд в анексованому Криму засудив до 10 років позбавлення волі місцевого жителя, який намагався підпалити будинок військового комісаріату в Сімферополі, повідомляє державна російська агенція ТАСС.

Імʼя підсудного не повідомляється. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії вказує з посиланням на один із телеграм-каналів, що може йтися про 39-річного жителя села Піонерське Ігоря Купича.

За рішенням суду перші три роки кримчанин проведе у вʼязниці, решту строку позбавлення волі – у виправній колонії суворого режиму.

За версією обвинувачення, житель Криму, який виступає проти вторгнення в Україну, в травні 2022 року здійснив диверсію, намагаючись підпалити військкомат «з метою підриву обороноздатності та економічної безпеки Росії». У травні 2022 року російські ЗМІ повідомляли, що в Сімферополі у військкомат на вулиці Сельвінського кинули коктейль Молотова, але спалаху не сталося.

Крім того, суд вважає доведеним, що житель Криму готувався підірвати шляхи залізничного сполучення.

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