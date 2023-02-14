Росія: жителя прикордонного з Україною міста засудили за спробу підпалу військкомату

Жителя міста Гуково (розташоване в Ростовській області Росії впритул до кордону з українською Луганською областю), 19-річного Владислава Матвеєнка, засудили до чотирьох років позбавлення волі у справі про підпал військкомату. Суд визнав його винним у хуліганстві та замаху на умисне знищення майна.

За версією слідства, 13 травня 2022 року, отримавши в інтернеті вказівку від якогось «куратора» і обіцянку винагороди в три тисячі рублів (це близько півтори тисячі гривень), Матвеєнко кинув коктейль Молотова до будівлі військового комісаріату. Через два дні його затримали. Будівля при цьому зазнала лише незначної шкоди.

Після того, як у вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію для продовження війни в Україні, в Росії розпочалися антивоєнні протести, у тому числі – підпали військкоматів та адміністративних будівель. За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо» на грудень 2022 року, за такі дії порушено кримінальні справи проти 44 росіян. Засоби інформації зазначають, що останнім часом слідчі органи кваліфікують підпали військкоматів не як хуліганство чи умисне знищення майна, а як терористичні акти, що загрожує обвинуваченим набагато довшими термінами увʼязнення.

У грудні 2022 року до Державної думи Росії внесли законопроєкт про кримінальне покарання аж до довічного увʼязнення за сприяння диверсійній діяльності. З ініціативою виступила група депутатів на чолі із головою нижньої палати російського парламенту Вʼячеславом Володіним. Згідно з Кримінальним кодексом Росії, диверсією є, зокрема, «підпал споруд з метою підриву обороноздатності країни».