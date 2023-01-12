Весняний призов у Росії: вік призовників збільшать до 30 років, нижню планку залишать

У Росії голова комітету Державної думи з оборони Андрій Картаполов заявив в інтервʼю виданню «Парламентская газета», що з весни 2023 року на строкову службу до російської армії будуть призиватимуть людей віком до 30 років.

За його словами, до початку весняного призову кожен військкомат має зʼясувати, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги та привести ці дані у відповідність до військових завдань. Поки що йдеться про підвищення саме верхньої межі призовного віку.

«Умовно кажучи, у віданні військкомату перебувають сто осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу. А військове завдання – 200 осіб. Відповідно, половину з них становитимуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину – люди віком від 21 року до 30 років. І ось так поетапно на нову систему ми й переходитимемо, у кожну кампанію поступово збільшуючи призовний вік», – твердить Картаполов.

Повний перехід до нової системи, за якої мінімальний призовний вік становитиме 21 рік, а граничний – 30 років, потребує від одного до трьох років, сказав голова комітету Держдуми з оборони. Для цього, за його словами, потрібно внести поправки до законодавства, зокрема до закону «Про військовий обовʼязок та військову службу».

Наприкінці грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову до армії на сторокову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років.

Офіційних документів щодо переходу на нову систему призову станом на 12 січня ще не опубліковано.

Наприкінці жовтня перший заступник голови комітету Ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров виступив із пропозицією збільшити термін служби в російській армії за призовом до двох років. У Кремлі заявили, що не обговорювали цю тему.