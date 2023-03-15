Жителі понад 30 регіонів Росії отримують повістки до військкоматів

З більш як 30 регіонів Росії надходять повідомлення, що їхнім жителям приносять повістки до військкоматів. Резервістів просять зʼявитися для уточнення даних військового обліку або для відбору на військові збори. На думку юристів, називати це другою хвилею мобілізації не можна, проте військові збори поки що не були оголошені в Росії.

Телеграм-канал Astra зібрав дані про вручення повісток у 33 регіонах, від Москви та Санкт-Петербурга до Ямалу та Дагестану. Прохання прийти до військкомату для уточнення даних отримують, зокрема, й студенти вишів, які мають відстрочку від військової служби.

Голова правозахисної групи «Агора» адвокат Павло Чиков вважає, що повʼязувати масове розсилання повісток із нібито «другою хвилею мобілізації» не можна. За його словами, військкомат може вручити громадянинові повістку в разі, якщо він не повідомляє про зміну своїх даних про місце проживання або сімейний стан. Однак, наголошує Чиков, стурбованість викликають повідомлення про розсилання повісток про відбір на військові збори. Збори можуть проводитися лише на підставі указу президента Росії. Такого указу Володимир Путін не підписував.

Російська влада раніше заявляла, що другої хвилі мобілізації не буде. Однак указ Путіна про проведення мобілізації з 21 вересня 2022 року не було скасовано.

З 1 квітня в Росії розпочнеться весняний призов на строкову службу. Крім того, з цієї ж дати міністерство оборони розпочне новий набір на контрактну службу. Одразу кілька регіональних ЗМІ публікують загальну кількість контрактників, якими, за планами Міноборони, необхідно поповнити війська – 400 тисяч.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб упродовж трьох років.