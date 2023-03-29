У Криму в бік материкової України проїхала колона військових вантажівок радянського виробництва

В окупованому Криму у середу помітили, як війська РФ перекидають техніку трасою «Таврида» – у складі колони помічено старі радянські автомобілі ЗИЛ-131, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Повідомляється, що колона машин із маркуванням «Z» проїхала з боку Керченського мосту вглиб півострова у напрямку материкової частини України.

ЗИЛ-131 – середньотоннажна вантажівка підвищеної прохідності, що вироблялася в СРСР із 1966 року.

Раніше журналісти-розслідувачі стверджували, що Росія знімає з консервації стару військову техніку, зокрема танки Т-54 та Т-55, для відправки в зону бойових дій.

Траса «Таврида», збудована після окупації Росією Криму, регулярно використовується для перекидання російської військової техніки на війну проти України.