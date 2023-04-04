Хмельницька облрада заявила про заборону діяльності УПЦ МП в області

Хмельницька обласна рада ухвалила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату – про це її пресслужба заявила 4 квітня.

Депутати ухвалили рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.

Читайте також: «Чорні дні» Московського патріархату. На що вказують події у Хмельницькому і арешт митрополита Павла?

«Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень», – йдеться в повідомленні.

УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.

2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового. Натомість пресслужба УПЦ (МП) назвала інцидент «провокацією».