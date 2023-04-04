Хмельницька облрада заявила про заборону діяльності УПЦ МП в області

Хмельницька обласна рада ухвалила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату – про це її пресслужба заявила 4 квітня.
Депутати ухвалили рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яке передбачає заборонити діяльність УПЦ МП на території Хмельниччини.
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«Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень», – йдеться в повідомленні.
УПЦ МП наразі не коментувала це рішення.
2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового. Натомість пресслужба УПЦ (МП) назвала інцидент «провокацією».
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