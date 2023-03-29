УПЦ (МП) заборонила в служінні нового намісника Києво-Печерської лаври, який перейшов у ПЦУ

Українська православна церква, яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом, заборонила в служінні архімандрита Авраамія, повідомляють російські ЗМІ. Раніше 29 березня Православна церква України (ПЦУ) доручила цьому священникові виконувати обовʼязки намісника Києво-Печерської лаври.

Раніше архімандрит Авраамій (Лотиш) був ієромонахом Києво-Печерської лаври в складі УПЦ (МП). У відеозверненні він заявив, що отримав призначення від митрополита ПЦУ Єпіфанія на своє прохання.

«Член духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної церкви України. Блаженнійший митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної церкви України», – так про цю подію йдеться в повідомленні на сайті ПЦУ.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розрив з 29 березня договору про оренду з Українською православною церквою, яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом.

Митрополит Павло, який є намісником Лаври в складі УПЦ (МП) заявив, що ченці цієї релігійної організації не збираються виселятися з монастиря.