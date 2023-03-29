«Я думаю, що, може, і сантехніку треба перевірити» – Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

Зникнення музейних експонатів із Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» наразі не виявили, однак, треба дочекатися остаточних результатів перевірки, заявив в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода) народний депутат, голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«У цілому картина, наскільки мені відомо, станом на вчора була, скажімо так, нормальною. Не було виявлено зникнення експонатів. Але давайте почекаємо, щоб все закінчилося, щоб був офіційний звіт цієї комісії з передачі майна. Я не хочу забігати наперед і бути занадто оптимістичним. Я думаю, що, може, й сантехніку треба перевірити», – сказав Потураєв, коментуючи виїзд УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври.

За його словами, те майно, яке в останній тиждень УПЦ (МП) вивозила з Лаври, є власним виробництвом цієї релігійної організації, і те, що його вивозять, свідчить проте, що церковники таки готуються залишити святиню.

«Києво-Печерську лавру перетворили з заповідника на мануфактуру, на виробництво. Чого там тільки не виробляють. Зокрема, ікони виробляють. І там дуже багато і, треба сказати, дуже якісних копій дуже відомих ікон. Всі ці ікони – в музейному фонді. Вони не зникли з музейного фонду. І те, що вони вивозять, це – власне виробництво. Це не власність держави. До речі, це дає привід для стриманого оптимізму, що вони все ж таки полишать Лавру. Тому що, коли люди забирають майно, причому все, то скоріше це про те, що вони готові залишати», – сказав народний депутат.

29 березня закінчується дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині. Раніше намісник монастиря, який розташований на території Лаври, Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.