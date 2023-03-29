Частина церковників налаштована на провокації – Потураєв про виїзд УПЦ (МП) із Лаври

Частина церковників УПЦ (МП), які перебувають у Києво-Печерській лаврі, налаштована конструктивно на діалог щодо виїзду із Лаври, а частина – готова «влаштувати провокації», заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв.

«Будемо сподіватися, що ми зможемо це вирішити в режимі культурного, цивілізованого діалогу. Є частина, налаштована конструктивно серед тих, хто перебуває у Києво-Печерській лаврі. Є частина тих, хто налаштовані, я би не сказав радикально, я би сказав, що там є частина налаштована влаштувати провокації, щоб у черговий раз підставити українську державу, українське суспільство. Щоб наші вороги, а їхні хазяї у Москві, могли використати це у цілях пропаганди, зокрема, міжнародної», – сказав Потураєв.

Він також повідомив, що пропозиція перейти до ПЦУ вже давно розглядається, ба більше частина церковників УПЦ (МП) готова до переходу, але на певних умовах.

«Я не хочу звинувачувати когось особисто, але точно знаю, що на фоні того, що там є кілька сотень на чолі із священниками, які готові до діалогу з ПЦУ і ведуть цей діалог про приєднання на певних умовах. Це питання церковно-релігійні, і при цьому це блокувалося на рівні вищих ієрархій УПЦ», – повідомив Потураєв.

Вищі ієрархії УПЦ (МП), за словами Потураєва, «тягнуть час». Він зазначив, що не розуміє навіщо, адже наразі це не є виходом із ситуації, в якій опинилося українське суспільство.

Українська православна церква (Московського патріархату) має залишити Києво-Печерську лавру, якою користувалася більше ніж 30 років. 29 березня спливає термін договору національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ (МП) про оренду Лаври. Проте ієрархи Московського патріархату рішення держави вважають незаконним і це виселення називають утисками і переслідуванням. А представник Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Павло (Лебідь) заявив, що, попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.

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