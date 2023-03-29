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Виселення УПЦ (МП) із Лаври. Перші деталі наживо

  • День «Х» настав. Сьогодні спливає термін договору національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ (МП). Чи покинуть церковники Лавру? Будемо слідкувати наживо.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Віряни «московської церкви» в Івано-Франківську заварили ворота та розпилювали сльозогінний газ. Все, аби не допустити першу службу ПЦУ в місцевому храмі. Про ці церковні війни поговоримо детально.
  • Британські танки Challenger – вже в Україні, а військові ЗСУ завершили навчання. Коли українська армія застосує «танковий кулак»? Та чи вистачає вже боєприпасів?

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