Виселення УПЦ (МП) із Лаври. Перші деталі наживо

- День «Х» настав. Сьогодні спливає термін договору національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з УПЦ (МП). Чи покинуть церковники Лавру? Будемо слідкувати наживо.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Віряни «московської церкви» в Івано-Франківську заварили ворота та розпилювали сльозогінний газ. Все, аби не допустити першу службу ПЦУ в місцевому храмі. Про ці церковні війни поговоримо детально.
- Британські танки Challenger – вже в Україні, а військові ЗСУ завершили навчання. Коли українська армія застосує «танковий кулак»? Та чи вистачає вже боєприпасів?
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