В Івано-Франківську у соборі перед службою ПЦУ розпилили газ. УПЦ (МП) каже: храм захопили «радикали»

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у вівторок у місті в храмі Різдва Христового відбулася перша служба – молебень за перемогу України – з участю вірян Православної церкви України (ПЦУ).

Як зазначив посадовець у фейсбуці, події передував «спротив» у допуску священнослужителів ПЦУ в приміщення.

«Це був останній храм в Івано-Франківській області, який належав до УПЦ (МП). На сьогодні цей храм є власністю громади ПЦУ. Громада офіційно зареєстрована і має право власності на ці приміщення. Раніше певні люди пробували захопити цей храм, але тепер всі правові документи дають право на служіння тут Православній церкві України. На жаль, сьогодні зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебень», – написав Марцінків.

За його словами, у храмі з відходом представників УПЦ (МП) «поменшало ікон».

Марцінків додав: «Ми перші повністю очистилися від Московського патріархату. Ми перша область, де вже нема російської церкви».

Водночас на сайті УПЦ (МП) йдеться, що собор «захопили» 28 березня «агресивно налаштовані радикали».

«Молодики у балаклавах викурювали газом священників і вірян», – йдеться в повідомленні Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Там кажуть, що «віруючі УПЦ молилися, тоді як радикали, серед яких було видно людей в облаченні, виголошували погрози на адресу віруючих і кричали: «Геть московського попа!». Також повідомляється, що «секретаря Франківської єпархії отця Василія Романюка після атаки сльозогінним газом медики госпіталізували непритомним».

Поліцейські, як заявили в УПЦ (МП), не втручалися у ситуацію. У церкві водночас не кажуть, а чи вони самі зверталися до поліції. Наразі публічних коментарів від правоохоронців немає.

24 березня ООН оприлюднила звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в якому воно «занепокоєне», що дії влади України щодо УПЦ (МП) можуть бути «дискримінаційними». Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна гарантує свободу віросповідання, але ця свобода «не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку».

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ провело на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні низку обшуків. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

Завтра, 29 березня, представники УПЦ (МП) мають покинути Києво-Печерську лавру, оскільки однойменний Національний заповідник розірвав із церквою договір оренди.