УПЦ (МП): ніякого виселення не може бути, бо «немає юридичних підстав»

В УПЦ (МП) кажуть, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Про це заявив голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент.

«Слід заявити, що ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути, тому що немає жодних юридичних підстав для того, щоб монахи виселялися із Києво-Печерської лаври. Ми знаємо про те, що був надісланий певний лист без усяких обґрунтувань із заповідника, з Міністерства культури із вимогою в односторонньому порядку розірвати договір про утримання споруд, які відновлювалися Києво-Печерською лаврою протягом десятиліть. Відповідно до звичайних майнових питань, якщо є якісь суперечки, то вони вирішуються в суді», – сказав Климент.

За його словами, в заповіднику для розірвання договору оренди мали звернутися до суду. «Наразі ні заповідник «Києво-Печерська лавра», ні Міністерство культури не використовували ніяких судових механізмів для того, щоби довести свою правоту», – сказав представник УПЦ (МП).

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Він також прокоментував можливість силового виселення церковників.

«У ЗМІ ширяться чутки, що можливі якісь силові заходи по відношенню до монахів Києво-Печерської лаври, а також до вірян, які тут перебувають, із метою їх примусового виселення з монастиря. Ми розуміємо, що це є абсолютно незаконно, тому що жодне застосування сили не є прийнятним, воно є протизаконним, і можливі всі дії лише за рішенням суду», – сказав Климент.

При цьому настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло на запитання Радіо Свобода 29 березня, чому, попри заяви про небажання виселятися, церковники вивозять речі з Лаври, сказав: «Тому що своє, кожен має право вивезти. Ви ж якщо переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас виганяють, ви вивозите? – Вивозите».

У коментарі «Українській правді» Павло також сказав, що духовенство має право залишитись і не планує виїжджати з Лаври до закінчення судового розгляду із заповідником «Києво-Печерська лавра». В УПЦ (МП) оскаржують у Господарському суді Києва рішення заповідника розірвати договір про оренду.

Голова парламентського комітету з питань гуманітарної й інформаційної політики Микита Потураєв в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» 29 березня заявив, що частина церковників УПЦ (МП), які перебувають у Києво-Печерській лаврі, налаштована конструктивно на діалог щодо виїзду із Лаври, а частина – готова «влаштувати провокації».

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.

В УПЦ (МП) назвали рішення незаконним і заявили, що в листі керівництва Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» «жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено». в УПЦ стверджують, що єдиною підставою для виселення їх з Лаври «є забаганка чиновників з Мінкульту».

Наприкінці 2022 року заповідник «Києво-Печерська лавра» поінформував УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).