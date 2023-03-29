ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

«Член духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря Православної церкви України. Блаженнійший митрополит Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної церкви України», – ідеться в повідомленні на сайті церкви.

Також митрополит Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

Архімандрит Авраамій звернувся до братії з закликом залишатися в Києво-Печерськіій лаврі в складі ПЦУ.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розрив з 29 березня договору про оренду з Українською православною церквою, яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом.

Митрополит Павло, який є намісником Лаври в складі УПЦ (МП) заявив, що ченці цієї релігійної організації не збираються виселятися з монастиря.