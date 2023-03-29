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29 березня – останній день, коли церковники УПЦ (МП) можуть жити у Києво-Печерській лаврі

29 березня закінчується термін дії договору про оренду Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» із Українською православною церквою Московського патріархату. Священослужителі УПЦ (МП) зобов'язані покинути Лавру до цього дня, включно. Останні тижні вони вивозили з Лаври усе майно.

Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври. Церковну службу очолював архімандрит Лаври Митрополит Павло (Лебідь). На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці. На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів.

«Ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути» – речник УПЦ (МП) Климент заявив, що їхні ченці не збираються виселялися із Києво-Печерської Лаври, бо на це «немає жодних юридичних підстав».

Ми перебуваємо в Лаврі від ранку – зараз вірян тут поменшало, ознак виїзду ченців ми не помітили, а Митрополит Павло уже залишив святиню на Mercedes.

29 березня закінчується термін дії договору про оренду Національного заповідника &laquo;Києво-Печерська Лавра&raquo; із Українською православною церквою Московського патріархату. Це останній день, після якого священники УПЦ (МП) зобов&#39;язані покинути Лавру.
1 29 березня закінчується термін дії договору про оренду Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» із Українською православною церквою Московського патріархату. Це останній день, після якого священники УПЦ (МП) зобов'язані покинути Лавру.
Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври. Церковну службу очолював архімандрит Лаври Митрополит Павло (Лебідь)
2 Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври. Церковну службу очолював архімандрит Лаври Митрополит Павло (Лебідь)
Віряни УПЦ (МП) на території Києво-Печерської лаври, 29 березня 2023 року &nbsp;
3 Віряни УПЦ (МП) на території Києво-Печерської лаври, 29 березня 2023 року
 
Останні тижні представники&nbsp;УПЦ (МП) вивозили з Лаври своє майно
4 Останні тижні представники УПЦ (МП) вивозили з Лаври своє майно
Кореспондентам Радіо Свобода вдалося зафіксувати, як вивозять цілі бібліотеки, меблі, особисті речі, ба навіть раковини й звичайні двері
5 Кореспондентам Радіо Свобода вдалося зафіксувати, як вивозять цілі бібліотеки, меблі, особисті речі, ба навіть раковини й звичайні двері
&laquo;Ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути&raquo; &ndash; речник УПЦ (МП) Климент заявив, що їхні ченці не збираються виселятися із Києво-Печерської Лаври, бо на це &laquo;немає жодних юридичних підстав&raquo;
6 «Ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути» – речник УПЦ (МП) Климент заявив, що їхні ченці не збираються виселятися із Києво-Печерської Лаври, бо на це «немає жодних юридичних підстав»
Представники поліції стежать за порядком в день, після якого священники УПЦ (МП) мають покинути територію Києво-Печерської Лаври, Київ, 29 березня 2023 року.
7 Представники поліції стежать за порядком в день, після якого священники УПЦ (МП) мають покинути територію Києво-Печерської Лаври, Київ, 29 березня 2023 року.
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Водночас, кореспонденти Радіо Свобода помітили, що у Лаврі почали зникати ікони з місць, де вони раніше висіли. Куди поділи ікони &ndash; не розповідають, однак отці УПЦ (МП) не приховують, що планують вивезти &ndash; цитата: &laquo;усе, що можна вивезти&raquo;
9 Водночас, кореспонденти Радіо Свобода помітили, що у Лаврі почали зникати ікони з місць, де вони раніше висіли. Куди поділи ікони – не розповідають, однак отці УПЦ (МП) не приховують, що планують вивезти – цитата: «усе, що можна вивезти»
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На службу УПЦ (МП) у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці
11 На службу УПЦ (МП) у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці
На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів
12 На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів
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29 березня&nbsp;&ndash; останній день, коли церковники УПЦ (МП) легально можуть жити і служити у лаврі
14 29 березня – останній день, коли церковники УПЦ (МП) легально можуть жити і служити у лаврі
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Останнє богослужіння УПЦ (МП) на території Києво-Печерської Лаври, Київ, 29 березня 2023 року
16 Останнє богослужіння УПЦ (МП) на території Києво-Печерської Лаври, Київ, 29 березня 2023 року
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Віряни УПЦ (МП) на території&nbsp;Києво-Печерської Лаври під час останнього богослужіння, Київ, 29 березня 2023 року
18 Віряни УПЦ (МП) на території Києво-Печерської Лаври під час останнього богослужіння, Київ, 29 березня 2023 року
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Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври
21 Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври
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Журналісти Радіо Свобода перебувають в Лаврі від ранку. Передають, що зараз вірян тут поменшало, ознак виїзду ченців ми не помітили, а Митрополит Павло уже залишив святиню на своєму автомобілі марки Mercedes
23 Журналісти Радіо Свобода перебувають в Лаврі від ранку. Передають, що зараз вірян тут поменшало, ознак виїзду ченців ми не помітили, а Митрополит Павло уже залишив святиню на своєму автомобілі марки Mercedes
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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