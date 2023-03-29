29 березня – останній день, коли церковники УПЦ (МП) можуть жити у Києво-Печерській лаврі

29 березня закінчується термін дії договору про оренду Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» із Українською православною церквою Московського патріархату. Священослужителі УПЦ (МП) зобов'язані покинути Лавру до цього дня, включно. Останні тижні вони вивозили з Лаври усе майно.

Останнє богослужіння сьогодні представники УПЦ (МП) провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври. Церковну службу очолював архімандрит Лаври Митрополит Павло (Лебідь). На службу зібралося кілька сотень вірян, які стояли у храмі та на вулиці. На території Лаври було багато українських та іноземних журналістів.

«Ніякого виселення ні 29-го, ні 30-го, ні 31-го, ні в інший час не може бути» – речник УПЦ (МП) Климент заявив, що їхні ченці не збираються виселялися із Києво-Печерської Лаври, бо на це «немає жодних юридичних підстав».

Ми перебуваємо в Лаврі від ранку – зараз вірян тут поменшало, ознак виїзду ченців ми не помітили, а Митрополит Павло уже залишив святиню на Mercedes.