У СБУ підтвердили оголошення підозри митрополиту УПЦ (МП) Павлу і обшуки в нього

Служба безпеки України 1 квітня офіційно підтвердила повідомлення підозри митрополитові УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) і обшуки в нього вдома, про що раніше Радіо Свобода повідомили джерела в правоохоронних органах.

У СБУ заявили, що зібрали «обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України».

«Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза», – йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що нині «ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства».

У СБУ підтвердили підозру митрополитові за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

«Наразі за місцями проживання і тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії. Заходи з викриття правопорушення проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора», – повідомили в СБУ.

Інформації про допит, на який, за даними УПЦ (МП), нібито викликали митрополита Павла, чи про можливе обрання йому запобіжного заходу, в СБУ не навели.

У Службі безпеки нагадали, що минулого року почали «комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40)» у церковному середовищі УПЦ (МП), які відбувалися «для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства».

У результаті проведених заходів, кажуть у СБУ, відкрили 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя, загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, «які стали на бік ворога», зокрема двоє з них були використані в обміні на українських військовослужбовців.

Крім того, як повідомили в СБУ, за матеріалами спецслужби запроваджені санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ (МП), а майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну.

«Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам РФ», – йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що в своїй діяльності дотримуються «принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії» і поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.

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