Суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника «Києво-Печерська лавра»

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

«Суд відмовив у забезпеченні позову в справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – ідеться в повідомленні сервісу Opendatabot.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Києво-Печерської лаври в складі УПЦ (МП) митрополит Павло заявив, що ченці цієї релігійної організації не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старословʼянська й українська.

20 березня Синод УПЦ (МП) закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври в складі ПЦУ. Після цього предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій наклав заборону в служінні на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Міністерства культури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Згодом за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.