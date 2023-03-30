Ткаченко: через перешкоджання роботі комісії Мінкульту в Лаврі подали заяву в поліцію

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що через перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції.

Він наголосив, що 31 березня Комісія продовжить свою роботу «в будь-якому разі».

«Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ (МП) Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» не змогла розпочати роботу сьогодні. Представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого є ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі», – написав Ткаченко у телеграмі 30 березня.

«Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників Комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога. Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі», – наголосив він.

Раніше про те, що комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської лаври, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Представники УПЦ (МП) не залишили святиню, попри те, що договір про оренду припинив діяти від 29 березня.

Раніше намісник монастиря УПЦ (МП), який розташований на території Лаври, Павло (Лебідь) заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно. Учора ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».