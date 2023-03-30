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Новини | Суспільство

Комісія Мінкульту не змогла потрапити до Києво-Печерської Лаври

Останнє богослужіння УПЦ (МП) на території Києво-Печерської Лаври, Київ, 29 березня 2023 року

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської Лаври – про це 30 березня повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

«З комісією почали сваритися віряни. Представники УПЦ (МП) таки не залишили святиню. Комісія сьогодні мала перевірити дві будівлі. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі – звернуться в поліцію», – повідомляє вона.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

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Раніше намісник монастиря, який розташований на території Лаври, Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».

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