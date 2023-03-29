Данілов: силою виганяти УПЦ (МП) із Лаври не будуть, але провокацій не допустимо

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що силу для виселення представників УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври застосовувати не будуть.

«Це ж не виселення, це не готель. Це власність нашої держави, яка має бути звільнена, згідно з нормативно-правових документів, які існують. Якщо хтось вважає, що він не має права виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється… Закони України мають виконувати всі, закони не можуть бути вибірковими. Якщо хтось вважає, що він має там лишитися на той чи інший період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати російська ФСБ на території лаври, ми не допустимо. Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до певних умов – комусь там було комфортно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Секретар РНБО наголосив, що для України це є питанням національної безпеки.



«Роботи російської церкви на території нашої країни не може бути з точки зору саме нашої безпеки… Це треба просто припинити, поставити крапку. Жодних провокацій, які на сьогодні планує ФСБ РФ, маючи своїх представників серед духовенства, ми не допустимо», – додав він.

29 березня закінчується дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Раніше намісник монастиря, який розташований на території Лаври, Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».