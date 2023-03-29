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Зеленський: сьогодні Україна зробила крок на зміцнення духовної незалежності

29 березня УПЦ (МП) має залишити територію Києво-Печерської Лаври через закінчення дії договору про оренду

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності України.

«Плюс сьогодні ще й зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди», – сказав він у своєму відеозверненні.

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29 березня закінчується дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Раніше намісник монастиря, який розташований на території Лаври, Павло Лебідь заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».

29 березня – останній день, коли церковники УПЦ (МП) можуть жити у Києво-Печерській лаврі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

29 березня – останній день, коли церковники УПЦ (МП) можуть жити у Києво-Печерській лаврі

Останнє богослужіння перед завершенням договору оренди представники Української православної церкви Московського патріархату провели у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври. Церковну службу очолював архімандрит Лаври Митрополит Павло (Лебідь).

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