НСЖУ заявила про «масові порушення» прав журналістів біля Лаври

Національна спілка журналістів України заявила про «масові порушення» прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври і закликала поліцію не допускати таких порушень.

«Прихильники УПЦ затуляють камери, сварять медійників, погрожують побити їх палицями і штовхають журналістів. Національна спілка журналістів України закликає правоохоронні органи більш пильно стежити за напруженою ситуацією біля Лаври і не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов’язків», – йдеться в заяві.

Як повідомили кореспонденти Радіо Свобода, комісію Міністерства культури та інформаційної політики 30 березня не пустили в приміщення Києво-Печерської лаври, де вона мала перевірити будівлі.

За даними кореспондентів, священнослужителі УПЦ (МП) в Лаврі відмовлялися спілкуватися з журналістами і розштовхували їх подалі від митрополита Павла, вдарили камеру Радіо Свобода і штовхнули журналістів Суспільного.

А митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) пригрозив побити журналістів. «Я сказав, що поб’ю палкою – я не буду обіцяти, я зроблю. Нічого не роблять, тільки язиком почесали і набрали грошей море. Ідіть подоїть корову», – сказав він.

Представники УПЦ (МП) не залишили святиню, попри те, що договір про оренду припинив діяти від 29 березня.

Раніше намісник монастиря УПЦ (МП), який розташований на території Лаври, Павло (Лебідь) заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно. Учора ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».