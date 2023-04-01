УПЦ (МП): митрополита Павла викликають на допит

Митрополита УПЦ (МП) Павла викликають на допит до правоохоронних органів на 12:00 1 квітня, йдеться в повідомленні на сайті Києво-Печерської лаври.

Після цього буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу, додали в УПЦ (МП).

Там також повідомили, що в будинку митрополита проходять обшуки, а йому вручили підозру.

Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило Радіо Свобода, що Павла підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України:

161 – «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»

436-2 – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Офіційно правоохоронні органи ситуацію поки не коментували, інформацію про планований допит не підтверджували.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.

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