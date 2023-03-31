Заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до суду через спротив УПЦ (МП) у передачі майна – Ткаченко

Адміністрація національного заповідника «Києво-Печерська лавра» звернулась до Господарського суду Києва через перешкоди, які чинить Українська православна церква (Московського патріархату) на шляху передачі державі майна, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

«Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб», – зазначив Ткаченко.

Раніше сьогодні заповідник «Києво-Печерська лавра» подав до поліції заяву через незаконне перешкоджання доступу комісії Міністерства культури й інформаційної політики до державного майна. Комісію у п’ятницю знову не пустили на її територію представники УПЦ (МП).

Напередодні церковники також не пустили членів комісії в Лавру. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко також заявляв, що через перешкоджання роботі комісії подали заяву в поліцію.

В інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко висловив сподівання, що представники УПЦ (МП) «прийдуть до тями» і пустять комісію на територію Лаври.

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29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

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