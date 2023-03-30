Ткаченко сподівається, що представники УПЦ МП «прийдуть до тями» і пустять комісію до Лаври

Після перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сподівається, що представники УПЦ МП «прийдуть до тями» і пустять комісію на територію Лаври. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.



«Подивимося (якщо комісію знову не пускатимуть на територію Лаври – ред.). Вони ж сподівалися на якесь рішення суду. Сьогодні суд вирішив відмовити їм в тому, щоб, так би мовити, в якості застави відмінити наше рішення чи призупинити наше рішення. Тому ми абсолютно легально діємо. Я сподіваюся, що представники УПЦ МП прийдуть до тями», – сказав він в ефірі програми в ефірі програми Свобода Live.

Читайте також: Міністр Ткаченко розповів, що будуть робити з представниками УПЦ (МП), якщо ті не покинуть Лавру

За його словами, у разі повторного перешкоджання роботі комісії влада буде діяти згідно з законом – звертатиметься до суду.

«Закон в даному випадку передбачає, що якщо немає можливості в цивілізований спосіб перебрати для себе управління, ми фіксуємо, як сьогодні зафіксували в поліції, випадок недопущення. І далі є досить зрозуміла процедура приведення до виконання тих, хто не хоче виконувати закон. Якщо не пускають один раз – зафіксували, не пускають другий раз – зафіксували, на третій раз подаємо до суду. Суд має дуже короткі терміни ухвалити рішення щодо допущення представників влади, держави до цих об’єктів. Якщо і після цього рішення суду йде безвідповідальна поведінка і перешкоджання у доступі до об’єктів, то тоді вже мають вступати в силу правоохоронні органи, судові виконавці», – додав міністр.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині. 30 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської лаври. Через перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції. Але, як каже міністр Олександр Ткаченко, 31 березня Комісія продовжить свою роботу «в будь-якому разі».

Читайте також: Зеленський: Україна зробила крок на зміцнення духовної незалежності

Раніше намісник монастиря УПЦ (МП), який розташований на території Лаври, Павло (Лебідь) заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».