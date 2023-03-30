Священник у Лаврі пошкодив обладнання журналіста – поліція розпочала провадження

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження після того, як священнослужитель у Києво-Печерській лаврі зірвав кріплення на камері відеооператора телеканалу «Суспільне». Про це 30 березня повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

«Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали», – повідомили в поліції.

Дізнавачі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.