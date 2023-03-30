Уряд визнав недійсним розпорядження про передачу в оренду об’єктів Лаври УПЦ (МП)

Кабінет міністрів визнав недійсним розпорядження про передання об’єктів Києво-Печерської лаври УПЦ (Московського патріархату), повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 року №519 «Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд», – написав він у телеграмі.

За його словами, через низку законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, уряд ухвалив це «історичне рішення» за пропозицією Міністерства культури та інформаційної політики України.

Раніше 30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині. 30 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської лаври. Через перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції. Але, як каже міністр Олександр Ткаченко, 31 березня Комісія продовжить свою роботу «в будь-якому разі».

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Раніше намісник монастиря УПЦ (МП), який розташований на території Лаври, Павло (Лебідь) заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».