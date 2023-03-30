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Політика

Що зробить УПЦ (МП) за Лавру? Погрози, блокування, бійки. Яка лавра наступна?

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло погрожував бити журналістів палицями

Священники УПЦ (МП) не виїхали з Лаври. Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна «Києво-Печерського заповідника», прихожани УПЦ МП до Лаври не пустили. Мінкульт звернувся до поліції.

Митрополит Павло погрожував бити журналістів палицями. Священники штовхали кореспондентів. Готуються заяви в поліцію. В УПЦ (МП) назвали нового в.о. намісника Лаври «розкольником та іудою».

Як українська влада вирішить цю проблему?

Про це, і найголовніше – про ситуацію на фронті – дивіться у прямому ефірі програми Свобода Live:

  • Російські сили мають незначне просування у Бахмуті - повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Що відбувається на Бахмутському напрямку?

  • Британська розвідка інформує, що Росія готується мобілізувати 400 тисяч осіб під виглядом «добровольців».

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