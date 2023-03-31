«У ситуації з Лаврою треба діяти максимально законно» – перший заступник голови Ради Корнієнко

Виселення Української православної церкви (Московського патріархату) з Києво-Печерської лаври буде багаторазово оскаржуватись, тому держава має діяти максимально законно, сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко 31 березня в ефірі програми Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода).

«Якщо це (виселення – ред.) має підтримку в українців, то, звичайно, це треба просувати так чи інакше. Але це треба максимально законно робити, тому що це буде оскаржуватись скрізь, неодноразово, на всіх рівнях», – сказав Корнієнко.

Віцеспікер парламенту також зауважив, що наразі Міністерство культури та інформаційної політики діє шляхом підзаконних актів, скасування попередніх рішень та захисту цих рішень у судах. Однак у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів щодо заборони УПЦ (МП), тож у залежності від політичної волі й домовленостей у парламенті депутати можуть ухвалити таке рішення.

«У нас є кілька законів, здається, вже три. І вони, здається, вже пройшли комітет, тобто частина з них. Це питання домовленості політичної більшості, формування порядку денного. Це відповідальність фракції більшості. Як тільки ці закони будуть готові, будуть виноситись до зали, тоді будемо вивчати їх, усі депутати, і будемо визначатись», – сказав Олександр Корнієнко.

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29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

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