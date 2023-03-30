В УПЦ (МП) відреагували на рішення уряду щодо оренди Лаври

Українська православна церква, яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом, заявляє, шо рішення уряду щодо оренди будівель і споруд Києво-Печерської лаври є безпідставним, його оскаржуватимуть.

«Рішеннями Конституційного Суду України чітко визначено, що ненормативні правові акти є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом державної влади після їх виконання. У Конституції України зазначено, що рішення органів державної влади з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду», – заявляють у релігійній установі.

В УПЦ (МП) обіцяють подати позови до суду та звернення до генеральної прокуратури України і міжнародних організацій.

Кабінет міністрів 30 березня визнав недійсним розпорядження від 11 липня 2013 року про передачу об’єктів Києво-Печерської лаври УПЦ (Московського патріархату).

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині. 30 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської лаври. Через перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції. Але, як каже міністр Олександр Ткаченко, 31 березня Комісія продовжить свою роботу «в будь-якому разі».

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Раніше намісник монастиря УПЦ (МП), який розташований на території Лаври, Павло (Лебідь) заявляв, що ченці не залишать святиню, бо рішення про розірвання договору, за його словами, є незаконним. Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав».