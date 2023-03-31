МКІП: через перешкоджання доступу комісії в Лавру знову подали заяву в поліцію

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» подав до Національної поліції заяву через незаконне перешкоджання доступу комісії Міністерства культури й інформаційної політики до державного майна, повідомила пресслужба МКІП.

«31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знову не змогла розпочати роботу через незаконне перешкоджання доступу до державного майна. Процедура передачі державного майна з користування Монастиря до Заповідника, як балансоутримувача майна, мала розпочатися 30 березня», – йдеться в повідомленні.

У МКІП зауважили, що при повторній спробі оглянути одне з приміщень його комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була зачинена.

«Ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення. Про це Комісія склала відповідний Акт. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна», – заявили у міністерстві.

31 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на її територію представники УПЦ (МП). Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, представники комісії, яка ще вчора мала перевірити дві будівлі, пішли з території Лаври.

Напередодні церковники також не пустили членів комісії в Лавру. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко також заявляв, що через перешкоджання роботі комісії подали заяву в поліцію.

В інтерв’ю Радіо Свобода Ткаченко висловив сподівання, що представники УПЦ (МП) «прийдуть до тями» і пустять комісію на територію Лаври.

За його словами, у разі повторного перешкоджання роботі комісії влада буде діяти згідно з законом – звертатиметься до суду.

«Суд має в дуже короткі терміни ухвалити рішення щодо допущення представників влади, держави до цих об’єктів. Якщо і після цього рішення суду йде безвідповідальна поведінка і перешкоджання у доступі до об’єктів, то тоді вже мають вступати в силу правоохоронні органи, судові виконавці», – додав міністр.

Читайте також: Міністр Ткаченко розповів, що будуть робити з представниками УПЦ (МП), якщо ті не покинуть Лавру

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

29 березня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

Читайте також: Зеленський: Україна зробила крок на зміцнення духовної незалежності