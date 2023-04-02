«Ми не московити»: влада Хмельниччини прокоментувала сутички у храмі УПЦ (МП)

Влада Хмельниччини закликала знизити «градус напруги» навколо сутички в храмі УПЦ (МП), під час якої побили військового, йдеться в повідомленні першого заступника голови місцевої ОВА Сергія Тюріна в телеграмі.

«Сьогодні багато видань і соцмереж сколихнула новина про сутичку, яка сталася в одній із церков міста Хмельницького. Правоохоронці розслідують даний інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку хотів би нагадати, що ми живемо в європейській цивілізованій країні, де панує верховенство права. Ми не московити і не будемо уподібнюватись їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям, ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати у правовий і законний спосіб», – сказав Тюрін.

Він зазначив, що війна зробила українців «непримиренними до багатьох подій та явищ», проте, варто надати можливість відповідним службам «розв’язати цей конфлікт у правовий спосіб».

Посадовець запевнив, що «обласна військова адміністрація й надалі контролюватиме розвиток ситуації» та висловив сподівання на «мудрість і свідомість земляків».

Водночас, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, у місті хочуть заборонити УПЦ Московського патріархату користуватися земельними ділянками на території громади після того, як у церкві побили військового.

«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло (УПЦ (МП) – ред.)», - написав він.

Симчишин підкреслив, що позачерговій сесії Хмельницька міськрада припинить користування усіма земельними ділянками УПЦ (МП) на території громади. Таке саме рішення будуть ініціювати в обласній та районній радах.

«Ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені», – додав він.

2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату).

«Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП», – йдеться в коментарі речниці місцевої поліції.

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета, повідомив кореспондент Радіо Свобода.