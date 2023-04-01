Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Суд призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Там немає на чому спати, немає тепла, світла, немає кружки, ложки», – сказав митрополит УПЦ (МП) Павло (Петро Лебідь), коментуючи рішення суду щодо домашнього арешту на 60 діб.

Як пише «Суспільне», прокурор просив для митрополита цілодобовий домашній арешт на 60 днів у селі під Києвом. Обвинувачення вважає, що «Павло Лебідь може переховуватись, впливати на свідків, повторювати злочини, які скоював».

Також прокурори подали клопотання, щоб протягом домашнього арешту митрополит не користувався соцмережами та відеохостингами, розповіли журналісти.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.