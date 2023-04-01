Судове засідання у справі щодо митрополита УПЦ (МП) Павла перенесли – ЗМІ

У суботу, 1 квітня, суддя у справі щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебедя піл час судового засідання схвалив рішення перенести розгляд справи, повідомляє «Суспільне».

За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу перенесли на 3 квітня через погіршення самопочуття колишнього намісника Києво-Печерської Лаври.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Того ж дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.

29 березня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній доручив архімандриту Авраамію (Лотишу) виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. У відповідь УПЦ (МП) заборонила його в служінні.