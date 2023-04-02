ЗМІ: у Хмельницькому стався конфлікт між військовим і священниками в храмі УПЦ (МП)

У Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату) – про це повідомило місцеве видання vsim.ua з посиланням на речницю патрульної поліції Хмельниччини Вікторію Тимощук 2 квітня.

«Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу «Євангелія», вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП», – йдеться в коментарі речниці.

Читайте також: В Івано-Франківську у соборі перед службою ПЦУ розпилили газ. УПЦ (МП) каже: храм захопили «радикали»

Крім того, в управлінні Нацполіції області додали, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо священника за статтею про хуліганство.

Пресслужба патрульної поліції наразі не повідомляла про інцидент поза коментарем цьому виданню.

Депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик раніше оприлюднив відео побиття, заявивши, що військовий – це Артур Ананьєв, який пішов на фронт добровольцем і отримав контузію та черепно-мозкову травму.

«Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов в московський храм щоб задати питання «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат????» – повідомив Бурлик.

Натомість в УПЦ (МП) інцидент назвали «провокацією».

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета, повідомив кореспондент Радіо Свобода.