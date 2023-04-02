Новинського помітили в Цюриху: він провів недільну службу в російській церкві (відео)

На недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха 2 квітня служив Вадим Новинський – про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Йдеться про «Храм Воскресения Христова» РПЦ в самому центрі Цюриха, який освячував голова Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) 15 грудня 2002 року.

Як повідомляє кореспондентка, навколо церкви висять українські прапори і портрет Зеленського.

Новинський розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії приїхав з Німеччини. Повертатися до України, щоб підтримати намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя), наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи.

На запитання, чим він наразі займається, відповів, що «працює на мир в Україні».

Разом із тим Новинський заявив, що події в Лаврі, договір на оренду якої з УПЦ (МП) добіг кінця, «засновані на брехні й маніпуляціях», звинувативши в причетності до них Службу безпеки України.

«Проходять обшуки в монастирях, підкидаються докази, підтасовуються факти, на брехні ґрунтуються свідчення лжесвідків. І щодо архієреїв порушуються кримінальні справи. Такого не було з 1937 року», – заявив колишній народний депутат.

Він висловив думку, що УПЦ (МП) втратила право користуватися Лаврою, тому що «не пішла на умови», які висувала українська держава:

«Насправді церква вже перемогла. Вона не пробилася під владу, не пішла на умови, а умови виставлялися з боку держави. Держава хотіла, щоб ми пішли на злиття з розкольницькою структурою під назвою ПЦУ та передали відповідно добровільно всі лаври та монастирі».

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).