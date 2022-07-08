Рада припинила повноваження Новинського

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського.

Як повідомляється на сайті парламенту, «за» проголосували 295 депутатів.

Новинського на цьому засіданні не було.

6 липня Вадим Новинський заявив про своє рішення скласти повноваження народного депутата і намір «зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві(МП) та на відновленні зруйнованих храмів».

У березні в коментарі Радіо Свобода Вадим Новинський заявив, що вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну 24 лютого «актом агресії», якому «не може бути виправдання».

Вадим Новинський, який народився в Росії, отримав українське громадянство у 2012 році.

Вадим Новинський – позафракційний народний депутат, раніше він був членом фракції «Опозиційний блок». Ексдепутат є прихильником і меценатом УПЦ (МП).

Із Новинським пов'язана група компанія «Смарт-Холдинг», до сфери інтересів якої належать гірничо-металургійний комплекс, суднобудування, машинобудування, аграрний сектор, добувна промисловість, нерухомість, фінанси і страхування.