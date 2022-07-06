Новинський оголосив про складення мандату депутата і плани зосередитись на відновленні зруйнованих храмів

Вадим Новинський склав повноваження народного депутата.

«Я вирішив скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві(МП) та на відновленні зруйнованих храмів», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Новинський заявив, що особливу увагу буде приділяти «проектам повоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої».

«Впевнений, що у цій практичній роботі я можу принести більше користі для України загалом та для людей, які підтримали мене у 2019 році. Сьогодні, будучи розкиданими по Україні та світу, вони – впевнений – чекають від мене не стільки законодавчих ініціатив, а конкретної та практичної допомоги», – додав він.

У березні в коментарі Радіо Свобода Вадим Новинський заявив, що вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну 24 лютого «актом агресії», якому «не може бути виправдання».

Вадим Новинський – позафракційний народний депутат. 8-ий номер у списку найбагатших українців за версією Forbes. У 2021 році його статки оцінювали у 1,4 мільярда доларів.

Із Новинським пов'язана група компанія «Смарт-Холдинг», до сфери інтересів якої належать гірничо-металургійний комплекс, суднобудування, машинобудування, аграрний сектор, добувна промисловість, нерухомість, фінанси і страхування.