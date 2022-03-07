Новинський: «Діям Росії не може бути виправдання»

Позафракційний народний депутат, 8-ий номер у списку найбагатших українців за версією Forbes Вадим Новинський вважає широкомасштабне військове вторгнення Росії в Україну 24 лютого «актом агресії», якому «не може бути виправдання». Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, він зараз перебуває у столиці України та продовжить і надалі тут залишатися.

«Я – у Києві. Нікуди не літав і нікуди не поїду. Буду тут завжди, бо я – громадянин України, як депутат давав присягу їй і буду їй вірним до кінця... Сьогодні я роблю все, що в моїх силах. І навіть більше. Дай Боже, щоб був результат», – наголосив Новинський.

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Він також розповів, що через військові дії деякі з підприємств групи компаній «Смарт-Холдинг» довелося тимчасово зупинити, але загалом заробітні плати працівникам виплачують.

За словами Вадима Новинського, чимало зі співробітників підприємств наразі перебувають на фронті або в силах територіальної оборони.

«Найголовніше – ми сплачуємо у повному обсязі податки до бюджету України, а це – дуже важливо за нинішніх умов. Я вважаю, що відмова від сплати податків у такий складний час – мародерство», – наголошує він.

Новинський також повідомив Радіо Свобода, що його благодійний фонд вже витратив на допомогу Україні понад 250 мільйонів гривень на гуманітарні цілі, але він допомагатиме і надалі «у тих обсягах, які будуть потрібні Україні та українцям, щоб вистояти у складній ситуації».

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«Один з основних напрямків нашої допомоги – Маріуполь. Це зараз форпост усієї України... Намагаємося задовольняти усі звернення волонтерів. Надаємо допомогу біженцям – причому не лише на території України, а й за кордоном. Також у нас є окрема програма допомоги для ЗСУ, які щодня героїчно захищають наші міста», – розповів Новинський.

Він також наголосив, що готовий буде фінансово долучитись до відбудови України після її перемоги, і впевнений, що «спільними зусиллями з представниками бізнесу і влади вдасться швидко та ефективно її відродити».

Вадим Новинський – позафракційний народний депутат. 8-ий номер у списку найбагатших українців за версією Forbes. У 2021 році його статки оцінювали у 1,4 мільярда доларів.

Із Новинським пов'язана група компанія «Смарт-Холдинг», до сфери інтересів якої належать гірничо-металургійний комплекс, суднобудування, машинобудування, аграрний сектор, добувна промисловість, нерухомість, фінанси і страхування.