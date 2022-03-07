Столар – за кордоном, але обіцяє повернутись і вкласти «всі свої засоби і сили» у відбудову України

Народний депутат, член фракції «Опозиційна платформа – За життя», 64 номер у списку найбагатших українців Вадим Столар перебуває за кордоном, але обіцяє невдовзі повернутися і вкласти «всі свої засоби і сили» у відбудову України.

«Новина про початок війни застала мене за кордоном. Я відчув шок і обурення, страх за рідних та близьких мені людей. З кожним днем ці емоції лише посилюються», – розповів він у коментарі Радіо Свобода.

Події, що відбуваються в Україні, Столар оцінює як «війну, яка принесла руйнування та жах, яка калічить життя і вбиває людей».

За словами Столара, сам він наразі перебуває у Варшаві, де займається запуском глобального хабу, який спрямовуватиме допомогу Україні з усього світу.

«Для цього проводжу переговори з бізнесом, налагоджую логістику. Ці процеси займають багато часу, але щойно вони запрацюють, звісно, що я повернуся до України», – повідомив народний депутат.

За словами Столара, на допомогу Україні його Фонд уже витратив понад 20 млн гривень, а компанії, які асоційовані зі ним, – 70-80 млн гривень. Але, наголошує він, для нього важлива не сума витрачених коштів, а «допомога людям».

«Зараз наш Фонд веде активну роботу по всій країні: ми забезпечуємо людей їжею та ліками. Наприклад, 5 березня до нас звернулися наші друзі із Харкова, і ми відправили туди 20 тонн м'ясних продуктів. Так зараз діють усі бізнесмени, яким небайдужа наша країна», – наголосив Столар.

Він також зазначив, що готовий буде долучитися до відбудови українських міст після перемоги України у війні.

«Я вкладу всі свої засоби та сили. Тому що це вже не бізнес, це – мій обов'язок щодо нашої країни та людей. Скажу більше. Усі бізнесмени, з якими спілкуюся, у них така сама позиція: ми маємо відбудувати нашу країну!», – запевнив Столар Радіо Свобода.

Вадим Столар – народний депутат, член фракції «Опозиційна платорма – За життя».

Він – 64 номер у списку найбагатших українців зі статками у 175 млн доларів.

Столар має бізнес-інтереси у сфері будівництва, нерухомості та медіа.