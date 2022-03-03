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Бізнесмен Ярославський повідомив, що продає яхту для допомоги Харкову

Яхта преміум-класу, виручені з продажу якої кошти, Олександр Ярославський (на фото) хоче віддати на відновлення Харкова, може коштувати орієнтовно 50 млн дол

Бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти Харкову, який зазнав обстрілів з боку російських військ.

«DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати», – повідомив Ярославський у фейсбуці.

Яхти Kaiser німецького виробництва входять до преміум-сегменту для такого виду морського транспорту. Їхня вартість оцінюється у приблизно 50 мільйонів доларів.

Незадовго до війни бізнесмен Ярославський опинився у центрі справи про ДТП з участю його кортежу під Харковом, в цій аварії загинула людина.

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