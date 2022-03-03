Бізнесмен Ярославський повідомив, що продає яхту для допомоги Харкову

Бізнесмен Олександр Ярославський повідомив, що продає власну яхту, аби допомогти Харкову, який зазнав обстрілів з боку російських військ.

«DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова. Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати, працювати та ще більше працювати», – повідомив Ярославський у фейсбуці.

Яхти Kaiser німецького виробництва входять до преміум-сегменту для такого виду морського транспорту. Їхня вартість оцінюється у приблизно 50 мільйонів доларів.

Незадовго до війни бізнесмен Ярославський опинився у центрі справи про ДТП з участю його кортежу під Харковом, в цій аварії загинула людина.