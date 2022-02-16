Втрачені речові докази у справі про ДТП з участю кортежу Ярославського знайшлися – поліція

Після повідомлення Міністерства внутрішніх справ про зникнення з моргу одягу загиблого внаслідок аварії за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського у поліції повідомили, що речі знайшли.

«15 лютого до органу досудового розслідування від керівництва Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи надійшло повідомлення про виявлення вказаних речей. Пакет із одягом загиблого у ДТП чоловіка «знайшовся» у службовому приміщенні чугуївського моргу», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Повідомляється, що речі знайшли після того, як поліцейські склали перелік співробітників закладу, провели обшуки та огляди в приміщенні моргу, за адресами мешкання працівників установи, а також у їхніх транспортних засобах.

Наразі поліцейські відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.

Окрім того, до Харківського обласного бюро судмедекспертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей загиблого.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський напередодні повідомив, що 14 лютогозник із моргу одяг загиблого внаслідок ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

11 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про відкриття кримінального провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем Ярославського.

ДТП сталася 9 лютого вночі на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода – чоловіка віком приблизно 40 років.

За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії. Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода.

Поліція підготувала водію підозру за статтями «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» і «залишення в небезпеці». Однак, згодом з’ясувалося, що в момент аварії він перебував в іншому місці, повідомили у ДБР.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що на місці ДТП знайшли номерні знаки з автомобіля кортежу Ярославського. За даними видання, бізнесмен вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона.

Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, «який працює в одній із додаткових служб DCH».

Сам Ярославський у коментарі виданню «Об’єктив» заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

У МВС заявили, що запросять Ярославського для участі у проведенні необхідних процесуальних дій відразу після його повернення в Україну. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора проведе «повноцінне і неупереджене розслідування» щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури у зв’язку з розслідуванням ДТП.