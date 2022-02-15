«Кортеж Ярославського»: у МВС кажуть, що з моргу зник одяг загиблого у ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про зникнення одягу загиблого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

«Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. По цьому факту вчора поліцією проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею «приховування доказів». Очевидно, хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне», – сказав Монастирський у відеозверненні.

Також він додав: «Можливо, терміновий виліт Ярославського ніяк не пов’язаний із загибеллю людини та не є побоюванням через заяву про можливу агресію Росії, а є лише відпочинком або приватною справою. Але повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський, у нас є до вас багато запитань».

Раніше Монастирський заявив, що вирішив звільнити начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через події довкола цього ДТП.

11 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про відкриття кримінального провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем Ярославського.

ДТП сталася 9 лютого вночі на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода – чоловіка віком приблизно 40 років.

За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії. Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода.

Поліція підготувала водію підозру за статтями «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» і «залишення в небезпеці». Однак, згодом з’ясувалося, що в момент аварії він перебував в іншому місці, повідомили у ДБР.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що на місці ДТП знайшли номерні знаки з автомобіля кортежу Ярославського. За даними видання, бізнесмен вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона.

Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, «який працює в одній із додаткових служб DCH».

Сам Ярославський у коментарі виданню «Об’єктив» заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

У МВС заявили, що запросять Ярославського для участі у проведенні необхідних процесуальних дій відразу після його повернення в Україну. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора проведе «повноцінне і неупереджене розслідування» щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури у зв’язку з розслідуванням ДТП.