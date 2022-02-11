ДБР відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомила пресслужба відомства.

Досудове розслідування почали «за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності».

«Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади… Можу запевнити – всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності», – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

ДТП сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода – чоловіка віком приблизно 40 років, уточнили в ДБР.

За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії. Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода.

Поліція підготувала водію підозру за статтями «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» і «залишення в небезпеці». Однак, згодом з’ясувалося, що в момент аварії він перебував в іншому місці, кажуть у ДБР.

За даними видання «Українська правда», Олександр Ярославський вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона.

Поліція Харківської області раніше сьогодні повідомила, що проводить обшуки у рамках розслідування ДТП.

Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, «який працює в одній із додаткових служб DCH».

Сам Ярославський у коментарі виданню «Об’єктив» заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

У МВС заявили, що запросять Ярославського для участі у проведенні необхідних процесуальних дій відразу після його повернення в Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що вирішив звільнити начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

«Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці», – заявив Монастирський 10 лютого.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора проведе «повноцінне і неупереджене розслідування» щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури у зв’язку з розслідуванням ДТП.