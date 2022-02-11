ДТП з кортежем Ярославського: ОГП проведе розслідування щодо поліцейських і прокурорів Харківщини

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора проведе «повноцінне і неупереджене розслідування» щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Так вона відреагувала на ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталося під Харковом пізно ввечері 9 лютого і внаслідок якого загинула людина.

«Незважаючи на впізнаваність особи, ймовірно, причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості і зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно», – написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці в ніч на 11 лютого.

За її словами, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс генерального прокурора.

Перед цим міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що вирішив звільнити начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.

«Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського. Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці», – заявив Монастирський 10 лютого.

«Через намагання приховати цей злочин і надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування», – додав голова МВС.

10 лютого МВС заявляло про намір викликати Олександра Ярославського на допит як можливого учасника ДТП, що сталася під Харковом пізно ввечері 9 лютого і внаслідок якого загинула людина.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що на місці ДТП знайшли номерні знаки з автомобіля кортежу Ярославського. За даними видання, бізнесмен вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона. Крім того, «Українська правда» оприлюднила відео з камер спостереження, що зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.

Пізніше пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, «який працює в одній із додаткових служб DCH».

Сам Ярославський у коментарі виданню «Об’єктив» заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

У МВС додали, що запросять Ярославського для участі у проведенні необхідних процесуальних дій відразу після його повернення в Україну.