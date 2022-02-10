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МВС: поліція викличе на допит «можливого учасника ДТП» бізнесмена Ярославського

За повідомленням, слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що поліція Харківщини має намір викликати на допит бізнесмена Олександра Ярославського як можливого учасника ДТП, що сталося під Харковом пізно ввечері 9 лютого і внаслідок якого загинула людина.

«Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув», – повідомили у МВС.

За повідомленням, слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» і «залишення в небезпеці».

«У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП», – заявили в МВС.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що на місці смертельної ДТП під Харковом знайшли номерні знаки з автомобіля кортежу харківського бізнесмена Ярославського. За даними видання, бізнесмен вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона.

Ярославський ситуацію наразі не коментував.

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