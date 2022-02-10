МВС: бізнесмена Ярославського запросять на «процесуальні дії» у справі ДТП після повернення в Україну

Після повернення до України бізнесмена Олександра Ярославського запросять для участі у проведенні необхідних процесуальних дій щодо ДТП на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ.

«Поліція перевіряє інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій», – вказано в повідомленні.

Повідомляється, що в рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюватимуть усі обставини ДТП.

Раніше сьогодні МВС заявляло про виклик Олександра Ярославського на допит як можливого учасника ДТП, що сталася під Харковом пізно ввечері 9 лютого і внаслідок якого загинула людина.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що на місці ДТП знайшли номерні знаки з автомобіля кортежу Ярославського. За даними видання, бізнесмен вилетів чартерним рейсом із Харкова в бік Лондона.

Пізніше пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, «який працює в одній із додаткових служб DCH».