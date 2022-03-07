Увесь транспорт «Епіцентру» передали на потреби армії – Герега

Увесь транспортний парк «Епіцентру» – вантажівки, автобуси, будівельну техніку, ескаватори, машини доставки – передано на потреби української армії. Про це у коментарі Радіо Свобода розповіла співзасновниця групи компаній «Епіцентр» Галина Герега, яка разом зі своїм чоловіком Олександром Герегою перебуває на 5 позиції у списку найбагатших українців за версією Forbes.

Окрім того, для потреб ЗСУ та територіальної оборони з торговельних центрів їхньої мережі щодня відвантажуються тонни товарів, зазначила вона.

«Сьогодні родина «Епіцентру» – єдина як ніколи: люди працюють вдень і вночі, аби забезпечити ЗСУ та країну усім необхідним... Масштаб нашої допомоги зараз важко оцінити (та, власне, і не час рахувати). Приблизно це – понад 150 мільйонів гривень... Допомагатимемо й далі: стільки, скільки буде потрібно. До самої перемоги», – розповіла Галина Герега.

За її словами, в результаті обстрілів два торговельних центри мережі «Епіцентр» – у Чернігові та Маріуполі – були знищені, а торговельний центр у Харкові – пошкоджений. Співробітників, які потребували евакуації, вивезли у безпечні місця разом з родинами.

За словами Галини Гереги, сама вона та її чоловік наразі перебувають в Україні.

«Початок війни нас застав вдома – у Києві. Було важко повірити в те, що відбувається... Ми до останнього не вірили, що буде повномасштабна війна... Росія розв’язала жорстоку братовбивчу війну, в якій гине мирне населення, страждають діти, жінки, літні люди, вщент знищуються цілі міста… Це – воєнний злочин проти мирної та незалежної України, людей, які прагнуть жити в демократичній та вільній державі», – наголосила Галина Герега.

Галина та Олександр Гереги – власники групи компаній «Епіцентр». Вони – на 5 позиції у списку найбагатших українців за версією Forbes.

Станом на 2021 рік статки родини Герег оцінювали у 1,7 млрд доларів.