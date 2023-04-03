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Поліція повідомила про підозру священнику за перешкоджання діяльності ЗМІ в Лаврі

Віряни УПЦ (МП) на території Києво-Печерської Лаври, Київ, 30 березня 2023 року

Дізнавачі поліції Києва повідомили священнику про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності, передає пресслужба столичної поліції 3 квітня.

Йдеться про інцидент, який стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври.

«Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора. Співробітники Печерського управління поліції за допомоги аналітиків столичного главку задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування. Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному чоловіку в «перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів». Ця стаття передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до шести місяців арешту або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Поліція Києва 30 березня розпочала кримінальне провадження після того, як священнослужитель у Києво-Печерській лаврі зірвав кріплення на камері відеооператора телеканалу «Суспільне».

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