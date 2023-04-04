Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 2,1 мільярда доларів

Зокрема, пакет включає боєприпаси для систем HIMARS

Департамент оборони Сполучених Штатів анонсував новий пакет військової допомоги Україні 4 квітня.

Зокрема, додаткові 500 мільйонів виділені президентським указом на надання боєприпасів для установок HIMARS, перехоплювачів систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та іншого озброєння.

Читайте також: «Більше військової допомоги в дорозі»: Кулеба після зустрічі з Блінкеном

«Крім того, ми оголошуємо про значний пакет можливостей протиповітряної оборони, а також артилерійські та танкові боєприпаси, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, використовуючи 2,1 мільярда доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до пакету увійшли:

  • снаряди для систем ППО Patriot
  • снаряди для систем HIMARS
  • кілька різновидів боєприпасів
  • ракети TOW
  • близько 400 гранатометів із боєприпасами
  • 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки
  • 61 важкий паливний танкер
  • вантажні автомобілі
  • обладнання для тестування і діагностики, аби ремонтувати й обслуговувати автівки

В рамках ініціативи USAI Пентагон надасть, поміж іншого:

  • дев’ять машин із 30-міліметровими рушницями для протидії безпілотникам
  • 10 мобільних ракетних антидронових комплексів з лазерним наведенням
  • три радари спостереження,
  • боєприпаси
  • системи Javelin
  • протитанкові ракети
  • обладнання для ремонту та зв’язку
  • фінансування для тренувань та підтримки

Це 35-й пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів з серпня 2021 року.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив днями, що наступний пакет допомоги США для України буде оголошений цього тижня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG