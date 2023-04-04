Пентагон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 2,1 мільярда доларів

Департамент оборони Сполучених Штатів анонсував новий пакет військової допомоги Україні 4 квітня.
Зокрема, додаткові 500 мільйонів виділені президентським указом на надання боєприпасів для установок HIMARS, перехоплювачів систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та іншого озброєння.
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«Крім того, ми оголошуємо про значний пакет можливостей протиповітряної оборони, а також артилерійські та танкові боєприпаси, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, використовуючи 2,1 мільярда доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, до пакету увійшли:
- снаряди для систем ППО Patriot
- снаряди для систем HIMARS
- кілька різновидів боєприпасів
- ракети TOW
- близько 400 гранатометів із боєприпасами
- 11 тактичних автомобілів для відновлення техніки
- 61 важкий паливний танкер
- вантажні автомобілі
- обладнання для тестування і діагностики, аби ремонтувати й обслуговувати автівки
В рамках ініціативи USAI Пентагон надасть, поміж іншого:
- дев’ять машин із 30-міліметровими рушницями для протидії безпілотникам
- 10 мобільних ракетних антидронових комплексів з лазерним наведенням
- три радари спостереження,
- боєприпаси
- системи Javelin
- протитанкові ракети
- обладнання для ремонту та зв’язку
- фінансування для тренувань та підтримки
Це 35-й пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів з серпня 2021 року.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив днями, що наступний пакет допомоги США для України буде оголошений цього тижня.
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